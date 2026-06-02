東京市場まとめ 1.概況 日経平均は反落して取引を開始しました。原油相場の上昇に加え、前日には最高値を更新していたこともあり、利益確定の売りが指数を下押ししました。前場は持ち直す場面も見られたものの、総じて下落基調で推移し、1,100円安の65,833円で前引けとなりました。後場も下げ幅を拡大して始まり、後場寄り直後の12時31分には1,383円安の65,551円で、この日の安値をつけました。安値を付けた以降は、下げ幅を縮小