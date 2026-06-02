24年朝日杯FS覇者で4月26日の前走マイラーズCを制し、武豊とコンビ継続で安田記念（7日、東京芝1600メートル）を予定していたアドマイヤズーム（牡4＝友道、父モーリス）は回避することが決まった。2日、友道師は「今朝、乗った後に去年と同じ右前脚の爪が悪くなったので回避することにしました」と説明。「爪なので、伸びるまで待つことになりますが、秋に復帰できればと思っています」と見通しを語った。この回避により、