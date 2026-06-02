台風6号は今後、勢力を保ちながら東に進み、3日、関東に最も接近する見込みです。現在、鹿児島県の南を進んでいる台風6号は、今後は速度を速め、勢力を維持しながら進路を東寄りに変える見込みです。2日夜にかけて九州南部を直撃し、3日朝には近畿や東海、昼頃には関東に最接近する見込みです。また、九州から東海では線状降水帯が発生する恐れがあり、川の氾濫や低い土地の浸水、土砂災害などに厳重に警戒してください。予想され