ボートレース三国の「スカパー！・ＪＬＣ杯ルーキーシリーズ第１２戦三国プリンスカップ」が２日、開幕した。西川拓利（２７＝福岡）は６Ｒ、インから逃げて当地初白星を挙げ好発進。「とりあえず逃げられて良かった」と胸をなで下ろした。「普通くらい。水面が悪くなっていたのでちょっと微妙だったが、展示タイムは良かったので乗れているんじゃないですかね。出足を求めて直線を崩さないようにやってみたい」と現状でも水