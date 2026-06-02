ボートレース芦屋の「ＢＯＡＴＢｏｙカップ」が３日、開幕する。羽野諒（２９＝福岡）は今節、追加での参戦。前節も当地を走っており連続斡旋となる。前回は大敗が続いたが、最終日は逃げて１着で締めくくっており悪い流れは断ち切った。今節の相棒１号機に「前回来た時よりエンジンがいいのは分かってますからね。この水面でも乗りやすさはあったし、ノーハンマーでも行けそう」とニヤリ。前回のリベンジへ開幕ダッシュを決