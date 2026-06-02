防府競輪Ｆ?「競輪ワールドシリーズｙａｂ山口朝日放送杯第５１回幸せますカップ」が３日、開幕する。７年ぶりに短期登録の外国人選手が参戦する注目のシリーズ。過去に参加経験のあるマチルド・グロ（２７＝フランス）が成長した姿を見せる。笑顔のマチルドが帰ってきた。２０１８年に初来日した時は１９歳。無限の可能性を秘めた夢見るシャンソンレーサーは、日本のファンをあっという間にトリコにした。「また日本に帰