◆ファーム・リーグハヤテ１―３巨人（２日・ちゅ〜るスタジアム清水）巨人はハヤテに３―１で勝利。６連勝で貯金は１１となった。先発の又木鉄平投手（２７）が６回６安打１失点で４勝目。７回以降は泉圭輔投手（２９）、山田龍聖投手（２５）、平内龍太投手（２７）がそれぞれ１回無失点でリードを守り切った。平内は４セーブ目。打線は４回に浅野翔吾外野手（２１）が先制適時打。１―１と同点に追いつかれた直後の５回