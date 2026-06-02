「大人のような子供というヒントをいただいた」――。水上恒司が、Prime Original新ドラマシリーズ『犯罪者』で演じる繁藤修司について語った。大人ぶろうとしながらも、次第に“メッキが剥がれていく”青年の姿を意識して演じたという。水上恒司○「大人のような子供というヒント」を大切に役作りPrime Original新ドラマシリーズ『犯罪者』(7月17日より240以上の国や地域で世界独占配信)の制作発表記者会見が2日、都内で行われ、