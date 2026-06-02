昨年１２月に第１子出産を公表した日本テレビの郡司恭子アナウンサーのホワイトデニム姿に注目が集まっている。２日までにインスタグラムを更新。「週末は美術館へ。汚れは気になるけれどホワイトデニムって履くとテンションが上がります」（原文ママ）とふんわりと広がった水色のノースリーブのトップスにホワイトデニムを合わせたコーディネートを披露した。「この日は風がとっても強くて、セットした前髪がばさばさに。チ