台風6号は種子島と屋久島の間にあって北上しています。九州南部には2日夜はじめごろにかけて最も接近する見込みです。土砂災害や暴風、高波に厳重な警戒が必要です。 台風6号は種子島と屋久島の間にあって、北東に進んでいます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、最大瞬間風速は35メートルです。暴風域はありません。 現在、鹿児島県内全域が強風域に入っています。きょう2日夕方に県本土に最接近する見通しです。 2日