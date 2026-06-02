台風6号による被害の状況です。奄美群島では住宅などが壊れる被害が出ていて、およそ2万5200戸が停電しています。 瀬戸内町では数か所で土砂崩れや倒木などが確認され、住宅と店舗2棟が一部損壊しました。 徳之島の伊仙町では住宅1棟、牛舎3棟の屋根が破損しました。 大和村では住宅の屋根の一部が飛ばされる被害、奄美市では建物の窓ガラスが割れる被害が確認されています。 これまでけが人などの情報は入っていません。