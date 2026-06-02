台風の影響で鹿児島県内の各交通機関は、大きく乱れています。 ▼海の便は、鹿児島と離島を結ぶ便や大阪などを結ぶほとんどの便が欠航しています。 ▼JRの在来線はきょう2日は、終日、運休しています。 ▼九州新幹線は通常運転です。 ▼鹿児島市電・市バスは終日運休です。 ▼空の便は、鹿児島と離島を結ぶ便を中心に120便以上が欠航しています。 ・ ・ ・