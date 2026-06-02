【モデルプレス＝2026/06/02】フリーアナウンサーの青木裕子が6月1日、自身のInstagramストーリーズを更新。冷やしラーメン弁当を公開した。【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「楽ちん」買ってきた焼き豚で冷やしラーメン弁当◆青木裕子、冷やしラーメン弁当披露青木は「美味しい焼き豚がありましたので、冷やしラーメン弁当です。焼き豚、買ってきたものなので楽ちん弁当です」と紹介し、弁当の写真を投稿。フードジャーのような