台風6号は種子島と屋久島の間、種子島から見ますとあと40キロの位置まで迫ってきました。 そして午前中はまだ時速20キロぐらいだったんですが、時速35キロとかなりスピードを上げています。 九州の北から鹿児島県全域の広い範囲が、風速15メートル以上の強風域に入っています。 この後、種子島・屋久島とそして大隅地方の間を通って、あす3日昼には四国の南まで達する見込みです。 きのう1日からの最大瞬間風