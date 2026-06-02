シンプルだから作りやすいシフォンケーキの黄金比率卵 3個砂糖 80g植物油 大さじ3水 大さじ5薄力粉 90gベーキングパウダー 小さじ1/2空気をたっぷり含んだシフォンケーキは、口に入れたときに重さを感じません。メレンゲが生み出す、柔らかな弾力と繊細な口当たりを楽しんで。動画で作り方をチェックシフォンケーキ材料(直径17cmのシフォンケーキ型1台分)卵（Mサイズ）3個グラニュー糖（または上白糖）80g植物油（あれば太白ごま油