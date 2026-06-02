【モデルプレス＝2026/06/02】フリーアナウンサーでタレントの沖田愛加が6月1日、自身のInstagramを更新。手作り料理を披露し反響を呼んでいる。【写真】29歳美人アナ「カフェみたい」魯肉飯にオーブン焼き…豪華手料理話題◆沖田愛加、手作りのおうちごはん沖田は「お家ご飯。友達がたくさん遊びきてくれるありがと」とつづり、自宅での写真を複数枚投稿。テーブルいっぱいに並んだ手料理達を披露している。オシャレな器に盛り付