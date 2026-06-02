【モデルプレス＝2026/06/02】タレントの安めぐみが6月1日、自身のInstagramストーリーズを更新。料理が並ぶ食卓を公開した。【写真】人気芸人の44歳妻「健康的」旬の食材並ぶ食卓公開◆安めぐみ、旬の食材並ぶ食卓披露安は「とうもろこしが甘くて美味しい」と添え、食卓の写真を投稿。粒がふっくらと仕上がったとうもろこしやスライスしたトマトなど旬の食材を使った料理に汁物を添えた健康的な食卓を披露し、「今日から6月ですね