【モデルプレス＝2026/06/02】女優の土屋太鳳が5月31日、自身のInstagramを更新。姉で女優の土屋炎伽と弟で声優の土屋神葉との3ショットを公開した。【写真】31歳国民的女優「腰の高さレベチ」きょうだいショット披露◆土屋太鳳、土屋炎伽＆土屋神葉とのきょうだいショット披露太鳳は「明日も写真のせるのですが、この写真は子どもの頃の感じにすごく近いので」と添え、プロジェクションマッピングが施された建物を背に撮影した写