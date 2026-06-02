作家・佐々木良さん 高松市が主催する2026年度の「菊池寛記念館文芸講座」が、6月6日から高松市生涯学習センター（まなびCAN）で開かれます。 講座は、高松市出身の文豪・菊池寛を顕彰するとともに、地域文芸の振興を目的として開かれるものです。2026年6月から2027年3月までに全10回行われます。参加は無料、申し込み不要で各回先着60名が対象となります。 第1回は6月6日（土）の午後1時半から3時まで、講師は