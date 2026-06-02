台風6号は、今夜(2日夜〜3日午前)にかけて本州の南岸を東へ進み、九州〜関東に最も接近する見込みです。台風の北側には梅雨前線が停滞しているため、台風本体の雨雲が近づく前から滝のような雨が降り、九州南部、四国、近畿、東海では線状降水帯が発生するおそれがあります。四国〜近畿、東海では、夜の暗い時間に大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。夜間の災害対策ポイントをまとめました。台風6号の進路台風6号は