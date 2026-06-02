メインシナリオ・・・このところ断続的に直近の高値を更新しており、上値指向が強まっている。4月17日に付けた史上最高値の187.95円から5月6日の安値182.05円までの下げに対する61.8％戻しを達成しており、一目均衡表の雲の上限186.14円を上抜けば、4月30日の高値187.56円が上値の目標になる。4月30日の高値187.56円も上抜くようなら、4月17日に付けた史上最高値の187.95円や188円の節目を試す可能性がある。 サブシナリオ・