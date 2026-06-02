メインシナリオ…上向きの流れが続いている。21日線などにサポートされており、もみ合いながら上値を追う展開が見込まれる。その場合、5月13日の高値114.74が最初のポイントとなる。ここを抜けて来ると、115円の節目、ボリンジャーバンド＋３σの115.22、116円の節目を試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、114円の節目、5月28日の安値113.28、一目均衡表の雲の上限の112.80、5月19日の安値112.