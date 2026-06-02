天童市で特殊詐欺の現金受け取り役、いわゆる「受け子」とみられる本籍千葉県の16歳の少年が、現金をだまし取ろうとしたとして現行犯逮捕されました。逮捕されたのは、本籍・千葉県で住所不詳、無職の16歳の少年です。警察によりますと、少年は氏名不詳の人物らと共謀し、親族を装って現金をだまし取る特殊詐欺を計画しました。5月28日、天童市に住む70代の女性に孫などを装って複数回電話をかけ、「現金が至急必要」などとうそを