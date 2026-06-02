タレントの中川翔子が2日、自身のインスタグラムを更新。母・桂子さんの大親友だという、元おニャン子クラブの名越美香が遊びに来たことを報告し、双子を抱いた集合ショットを公開した。【写真】「懐かしすぎます！」中川翔子と双子を抱いた元おニャン子クラブ・名越美香中川は「ニコニコお兄ちゃんが人見知りはじまった！香港から桂子さんの大親友おニャン子クラブの名越美香さんが遊びに来てくれたけど見たことない顔で