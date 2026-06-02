NPB（日本野球機構）は2日、公示を発表。オリックスは岩嵜翔投手、福永奨選手、太田椋選手を出場選手登録し、森友哉選手を登録抹消しました。岩嵜投手は、昨季シーズン途中に中日からトレードで加入。36歳のベテランが今季初昇格です。同じく1軍登録となった捕手の福永選手や内野手の太田選手がともに先月22日に登録抹消となって以来の再昇格。ここまで39試合で打率.281をマークする太田選手は、先月20日のソフトバンク戦で右ふく