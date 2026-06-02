俳優のイ・ジェリョンが出演する韓国時代劇『商道（サンド）』（全66話）が、あす3日（月〜金後1：00〜）よりBS日テレで放送される。【画像】韓国時代劇 『馬医』相関図韓国時代劇の巨匠イ・ビョンフン監督が手掛けた同作。朝鮮王朝時代最高の巨商の波乱万丈の生涯を描いた歴史ヒューマンドラマとなっている。■あらすじ舞台は19世紀の朝鮮王朝時代。“商道”を追究したその商人哲学と知徳で数々の苦難を乗り越え、奴婢から