ロート製薬は、子どもの近視を未然に防ぐとともに、子どもの未来の可能性を育て伸ばしていく新たな取り組みとして、『ミルミルノビル』プロジェクトを発足した。近年、社会課題として深刻化している子どもの近視に対し、「治す」だけでなく「育てる」という新しい視点から、早期に目の健康を守るアプローチを試みる。【画像】眼科医監修、目が良くなる間違い探し現代社会において、子どもの近視の低年齢化および進行の早期化は