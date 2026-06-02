◇インターリーグレンジャーズ2−1カージナルス（2026年6月1日セントルイス）レンジャーズのジェーコブ・デグロム投手（37）が1日（日本時間2日）、敵地でのカージナルス戦に先発。5回4安打無失点で今季4勝目を挙げ、メジャー通算100勝に到達した。大リーグ公式サイト「MLB.com」はこの日が、デグロムの息子の誕生日だったことを紹介した。同サイトによると、試合後、デグロムが「今日はノーランの3歳の誕生日なんだ」と