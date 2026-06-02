自民党内で検討されている、いわゆる「国旗損壊罪」を創設する法案について、国民民主党の玉木代表は、2日の記者会見で「このままの条文が（国会に）出てくるのであれば賛成しかねる」との考えを示しました。自民党は、これまでに日本の国旗を切り裂いたり汚したりした場合に罪に問うことができる、いわゆる「国旗損壊罪」の創設に向けて、罰則や処罰の対象などについて議論を行っていて、1日、党の部会で法案が大筋で了承されまし