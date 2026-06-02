©ABCテレビ ©ABCテレビ ©ABCテレビ ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … 先日は、北條アナとZOZOマリンスタジアムで実況でした。 火曜からは甲子園6連戦！ ラジオ・ABCフレッシュアップベースボールをぜひ聴い