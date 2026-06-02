テレビアニメ放映開始30年を記念したロゴが描かれた「名探偵コナン」の銀メダル造幣局は2日、人気漫画「名探偵コナン」のテレビアニメ放映開始から今年で30周年を迎えたことを記念し、2種類の貨幣セットを数量限定で販売すると発表した。3日から申し込みを受け付ける。主人公江戸川コナンの決めぜりふ「真実はいつもひとつ」と異なり購入数に制限はないが、販売予定数を超えた場合は抽選が行われる。30周年記念ロゴが描かれた