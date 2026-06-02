長嶋茂雄さんの一周忌にあたる3日のオリックス戦で巨人・戸郷翔征投手が3勝目を目指して先発する。東京ドーム調整を終えると「なんとか勝利をもたらすことができたらね、一番いいかなと思います」と意気込みを語った。長嶋さんとの思い出を聞かれると「何度も“ジャイアンツは勝たなきゃいけない存在”だっていう話を（された）。やっぱりそういう話をされるのでね、本当に勝ちにこだわってる方ですし、1勝の重みだったりとか