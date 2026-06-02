オリックスと阪神が対戦する「関西ダービー」のパブリックビューイングイベントが１４日、大阪市内のホテルモントレ大阪で開催される。デイリースポーツ評論家・糸井嘉男氏（４４）と侍ジャパンで投手コーチを務めた能見篤史氏（４７）も特別ゲストとして来場する。３連戦の最終戦となる一戦を大型スクリーンで観戦できるほか、両チームＯＢである糸井氏と能見氏が試合を生解説。今季はともに好スタートを切った関西勢同士の直