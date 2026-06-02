現在、鹿児島のあたりを北上している台風6号。三重県尾鷲市から中継です。三重県南部に位置する尾鷲市・尾鷲漁港です。午前中から降り続いている雨はこの時間やや強くなったというふうに感じます。そして、15分ほど前から風も吹いてきました。片手で傘をさしていると少しあおられるような強めの風が吹いています。尾鷲漁港は山々に囲まれた湾の一番奥に位置する漁港で、普段は海は穏やかで、山・海・空の美しい景色が見えるのです