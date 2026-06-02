「わが麗しき恋物語」などで知られる、歌手のクミコ（71）が2日、悪性リンパ腫のため死去した歌手菅原洋一さんを追悼した。クミコは所属事務所を通じてコメントを発表。「歌い手なら、こう生きたい、こう歌いたいと願うすべてを、菅原さんは見せてくださいました」と回想。「コロナ禍の最後の頃、ご一緒にレコーディングした『今日でお別れ』で、突然湧くように涙があふれたことを思い出します。素晴らしい歌、素晴らしい人生、ブ