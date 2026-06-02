歌手の菅原洋一さんが、5月31日午前9時26分、悪性リンパ腫のため死去したことが分かった。日本歌手協会が発表した。92歳だった。本人、遺族の希望により、1日に家族葬を執り行った。お別れの会は予定していない。下記はオリコン調べによる、シングル累積売上枚数トップ3。1969年（昭44）12月に発売された「今日でお別れ」は、オリコン週間シングルランキング最高2位、累積売り上げ63万枚を記録。2位は1970年（昭45）8月発売の「愛