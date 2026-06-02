「すべての科目を平均的に底上げしなければ合格できない」――そんな受験のセオリーに囚われ、苦手科目の克服にばかり時間を費やして我が子の強みを潰してはいないだろうか。惜しまれつつ終了した大人気TV番組「東大王」の元レギュラーであり、現在株式会社bestieeを経営している後藤弘氏は「全科目のバランスを意識した一見正しい戦略こそが、子供を追い詰める罠になる」と語る。本稿では、苦手の穴埋めよりも「アイデンテ