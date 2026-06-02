【SPA!デジタル写真集 一ノ瀬瑠菜「るたんと甘い世界へ」】 発売中 価格：1,100円 【拡大画像へ】 扶桑社は、発売中の写真集「SPA!デジタル写真集 一ノ瀬瑠菜『るたんと甘い世界へ』」の誌面カットを一部公開した。 撮影のテーマは「セクシー赤ずきんちゃん!!」。花柄ビキニが表紙カットに採用されており、るたんこと一ノ瀬瑠菜さんが読者を甘い世界へと誘う。