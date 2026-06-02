さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。6月1日（月）に放送された同番組では、「理想の部下に必要なモノは何か」という話題に。井口が、後輩芸人の飲み会での“嫌な行動”に物申した。【映像】ウエストランド井口が「嫌だな」と感じた後輩の言動今回はMC2人が「会社の部下にしたい芸人ランキング」をもとに