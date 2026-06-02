6月2日、名古屋ダイヤモンドドルフィンズは、中東泰斗と2026－27シーズンの契約継続に合意したことを発表した。 奈良県出身で33歳の中東は、191センチ84キロのシューティングガード。光泉高校（現光泉カトリック高校）から明治大学へと進学し、国内トップリーグではドルフィンズ一筋でキャリアを重ねてきた。 アーリーエントリーの時期も含めて所属12年目だった今