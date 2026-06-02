岩手ビッグブルズは6月2日、中村ジャズと2026－27シーズンの選手契約が合意に至ったことを発表した。 18日に29歳の誕生日を迎える中村は、188センチ87キロのシューティングガード。2019－20シーズンに東京エクセレンス（現横浜エクセレンス）でBリーグデビューを飾ると、茨城ロボッツ、長崎ヴェルカでもプレーし、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON