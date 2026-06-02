5月27日、3x3プロバスケットボールチームのTOKYO DIMEは、今シーズンB3の立川ダイスでプレーしたLJ・ピークとの契約基本合意を発表した。 ピークは、5月30日に東京の歌舞伎町で開幕する新たな3x3のリーグ「RBL（ロイヤル・バスケットボール・リーグ）」のみに出場するという。 アメリカ出身で現在30歳のピークは、196センチ97キロのスモールフォ