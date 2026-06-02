横浜ビー・コルセアーズは6月2日、原毅人氏が7月1日付で株式会社横浜ビー・コルセアーズの代表取締役社長に就任することを発表した。 原氏は神奈川県横浜市出身の38歳。青森ワッツ、埼玉ブロンコス、大分・愛媛ヒートデビルズ（現愛媛オレンジバイキングス）で3シーズンにわたってプレーした元プロ選手で、現役引退後の2016－17シーズンに横浜BCのアカデミー