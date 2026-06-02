エービーシー・マートがこの日の取引終了後に５月度売上高を発表しており、既存店売上は前年同月比８．８％増と５カ月連続で前年実績を上回った。 前年よりも日曜日、祝日が１日ずつ多い曜日並びだったこともプラスに働き、都心部路面店や商業施設を中心に売り上げは好調に推移した。特に、真夏日を記録した地域もあったことから、商品別ではサンダルやＴシャツなどの夏物商品が好調だった。なお、