２日の東京株式市場は主力株の一角に利益確定売りが出て日経平均は終始軟調。ただ、一時は１３００円超の大幅安となったものの、後場は急速に下げ渋った。 大引けの日経平均株価は前営業日比２００円０９銭安の６万６７３４円２４銭と３日ぶり反落。プライム市場の売買高概算は２７億４４６４万株、売買代金概算は１２兆５０１２億円。値上がり銘柄数は４３９、対して値下がり銘柄数は１０９１、変わらずは３３銘柄だった。