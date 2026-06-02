アンドエスティＨＤがこの日の取引終了後に５月度の月次売上高を発表しており、既存店売上高は前年同月比６．１％増と５カ月連続で前年実績を上回った。 前年に比べて休日が２日多かったことが３．３ポイントのプラスに働いたと試算されることに加えて、好天が続き気温も高く推移したことで、夏物商品の販売が好調だった。また、５月１３日～２１日に実施した会員向け２０％ポイント還元キャンペーンや、あわせ