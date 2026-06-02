良品計画がこの日の取引終了後に５月度の国内売上高を発表しており、既存店及びオンラインストアの売上高は前年同月比１０．０％増と５カ月連続で前年実績を上回った。 夏物衣服やヘルス＆ビューティーが好調に推移したほか、会員向けポイント施策 「ＧＯＯＤＰＯＩＮＴＷＥＥＫ」（４月２９日～５月６日）の効果もあり、全ての商品部門で前年を上回った。また、前年より土日祝日が２日多かったこと