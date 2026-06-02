ユナイテッドアローズがこの日の取引終了後に５月度の売上概況（速報）を発表しており、小売りとネット通販を合わせた既存店売上高は前年同月比１０．８％増と８カ月連続で前年実績を上回った。 前年に比べて休日が２日多かった影響が２．８ポイント程度あったことに加えて、気温の上昇とともに初夏物、盛夏物の動きが活発化し、メンズ、ウィメンズともにシャツ、カット、サンダルなどが好調だった。また、ジャケット