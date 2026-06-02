セネガルサッカー連盟(FSF)は2日、2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に向け、セネガル代表メンバー26名を発表した。絶対的エースのFWサディオ・マネ(アルナスル)ら主力選手たちが順当に選出されている。3大会連続4回目の出場となるセネガルはグループIに入り、フランス、ノルウェー、イラクと戦う。以下、セネガル代表メンバー▽GKエドゥアール・メンディ(アルアハリ)モリー・ディアウ(ル・アーブル)イェバン・ディウフ(