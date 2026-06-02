「副業・スモビジで自分の好きなことや面白いアイデアから始めるべきだ」――そんな世間の常識をバッサリと覆し、圧倒的な実利を掴んだ人物がいる。ITスクールの口コミ・比較サイトなどを展開するreslog株式会社で社長を務める大野克也氏だ。同氏は2024年9月、自身が立ち上げたスモールビジネスの事業を2.1億円で売却するという稀有な経験を持つ。複数の会社で営業・事業立ち上げに従事した後、副業でメディア事業を立ち上げ、